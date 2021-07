Cade con la bici sulla mulattiera, ferita e ricoverata all'ospedale turista 53enne

BRENZONE - Disavventura per una turista tedesca di 53 anni. Attorno alle 16.30 il soccorso alpino di Verona è stato allertato dalla centrale del Suem per una ciclista caduta dalla bici a pedalata assistita con la quale, assieme al marito e a un'altra persona, stava percorrendo una mulattiera in zona Campo di Brenzone.

Il primo ad arrivare sul posto, poi raggiunto da altri tre tecnici provenienti da Rivoli, un soccorritore di Malcesine che, dopo aver constatato le condizioni della 53enne tedesca, è andato a prendere il personale sanitario dell'ambulanza. L'infortunata è stata accompagnata alla jeep e poi trasportata fino all'ambulanza, partita in direzione dell'ospedale di Rovereto.