Si schianta contro un'auto: ferito gravemente motociclista di 27 anni

TEZZE SUL BRENTA - Un grave incidente è avvenuto oggi, 13 ottobre, verso le 13:40 all'incrocio tra la statale 47 e via degli Alpini nella frazione di Belvedere di Tezze sul Brenta. Una moto si è schiantata con un'auto e il motociclista ha avuto la peggio. È un ventisettenne di Vicenza che nell'impatto è stato sbalzato dalla motocicletta ed è rovinato sull'asfalto. Ai primi soccorsi sembrava una situazione gravissima, in realtà secondo i carabinieri il giovane, trasportato all'ospedale, non è in pericolo di vita. Sono stati avvertiti subito la polizia locale e i carabinieri di Rosà e questi ultimi sono intervenuti immediatamente sul posto con l'ambulanza del suem 118.