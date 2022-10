Si schianta contro un'auto, gravissimo un motociclista: ha traumi a testa e schiena

COSEANO - Schianto auto-moto, gravissimo il motociclista che è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale. L'incidente è successo oggi, 10 ottobre, intorno alle 13, a Coseano (Udine) e il ferito è un sessantenne. Per cause al vaglio dei carabinieri della compagnia di Udine, mentre viaggiava su una moto, lungo la strada regionale 464, tra Cisterna e Silvella, il moticiclista si è schiantato contro una vettura facendo una terribile caduta. Immediata la chiamata di aiuto e l'invio sul posto, da parte degli infermieri della Sores, di un'ambulanza proveniente da San Daniele del Friuli e dell'elisoccorso. L'uomo, che ha riportato un serio trauma alla testa e diversi traumi alla schiena, è stato stabilizzato e trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per rimuovere i mezzi.