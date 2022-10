Si schianta contro un'auto in località Pasquer, ferito gravemente un motociclista

FELTRE - Scontro tra un'auto e una moto nelka tarda mattina di oggi, 8 ottobre, ferito seriamente il motociclista. L'incidente è successo verso le 12:30 in località Pasquer nel comune di Feltre . Sul posto sono intervenuti i pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre il motociclista è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem, stabilizzato e trasferito in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate poco dopo le 14.