Artigiano muore travolto dal camion mentre scarica tegole

VICENZA - Un artigiano di 50 anni è morto stamane verso le ore 8, 12 novembre 2022, in un cantiere a Villaga (Vicenza), nella zona di San Donato. Non ancora chiara la dinamica: l'uomo sarebbe rimasto schiacciato sotto il carico di tegole mentre scaricava il mezzo. La vittima è un 50enne residente a Castegnero, artigiano in proprio di origini albanesi. Stava seguendo alcuni lavori di ristrutturazione in un'abitazione sui colli. Era arrivato con un furgone e stava scaricando del materiale edile in una strada in pendenza e durante questa fase sarebbe prima caduto del materiale e poi cercando di fermare il furgone che indietreggiava è stato schiacciato. I vigili del fuoco arrivati sul posto, hanno messo in sicurezza il luogo, purtroppo nonostante i soccorsi il medico del Suem ha dovuto dichiarare la morte di un artigiano 50 enne di origine albanese residente a Castegnero. Sul posto i carabinieri e personale dello Spisal per determinare e cause del sinistro.