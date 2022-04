Operaio schiacciato da un muletto in azienda: è grave

NERVESA DELLA BATTAGLIA - Operaio schiacciato da un muletto: rischia di perdere un piede. Incidente sul lavoro stamattina, 30 aprile, all'interno della Voestalpine Wire Italy di Nervesa della Battaglia, azienda che produce trafilati in alluminio. Erano da poco passate le 10 di oggi, sabato 30 aprile, quando è partita la chiamata al 118: l'uomo è rimasto schiacciato sotto il peso di un muletto, riportando un brutto trauma a una gamba e la sub amputazione del piede.

I soccorsi sono stati tempestivi: in via Foscarini, dove ha sede la fabbrica, sono arrivate ambulanza, automedica ed elicottero del Suem. Ricevute le prime cure sul posto, il dipendente è stato caricato a bordo dell'elisoccorso e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Montebelluna e gli ispettori dello Spisal, che ricostruiranno ora dinamica, cause e responsabilità dell'incidente sul lavoro, verificando se i protocolli di sicurezza siano stati rispettati.