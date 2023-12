Scontro sul cavalcavia di via Aldo Moro, feriti due automobilisti

VICENZA - Alle 6.40 di stamattina, giovedì 14 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti sul Vicenza per lo scontro tra due auto: feriti i due conducenti. I pompieri accorsi da Vicenza, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre la donna alla guida della Fiat Multipla e l’uomo della Nissan sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem e trasferiti in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.Precedentemente alle 1.30, sempre la stessa squadra dei vigili del fuoco della prima partenza sono intervenuti per un altro incidente in viale d’Alviano in città, all’altezza di Porta Santa Croce, dove un’auto dopo aver urtato un palo è finito contro un altro veicolo. Entrambi illesi i conducenti. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il teatro incidentale.