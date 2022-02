Doppio schianto poco dopo mezzanotte: frontale fra due auto e macchina accartocciata contro il palo della luce Foto

BASSANO DEL GRAPPA - Doppio schianto nella notte nel Vicentino, più precisamente a Bassano del Grappa e nella vicina Rossano Veneto. Entrambi gli schianti, per quanto impressionanti, hanno avuto come esito solo due feriti. Sul posto i vigili del fuoco di Bassano e Cittadella.

Il primo incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte in via Crocerone a Bassano, due auto si sono scontrate frontalmente, ferito il conducente di una Fiat. Il secondo incidente, avvenuto a mezzanotte e mezzo, a via Bassano a Rossano, dove un automobilista è finito con l'auto contro un palo dell'illuminazione pubblica.