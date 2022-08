Scoppia l'incendio, panico al ristorante pieno di clienti: tutti fuori. A fuoco l'impianto di aspirazione in cucina

VICENZA - Alle 12.30, di giovedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in via San Martino a Vicenza all’interno di un ristorante pizzeria per l’incendio del condotto della cappa di aspirazione della cucina: evacuato dai gestori il locale pieno di clienti a pranzo, nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri accorsi con il personale di prima partenza e l’autoscala, hanno iniziato a raffreddare la cappa e poi a spegnere i filtri e il motore dell’aspiratore, che è stato coinvolto dall’incendio. Aerato con dei ventilatori il locale che nelle fasi iniziali dell’incendio si era riempito di fumo. Danni all’impianto elettrico del ristorante oltre che alla cappa d’aspirazione. Inibito l’utilizzo della cucina fino al ripristino degli impianti e delle condizioni igienico sanitarie. Le operazioni dei vigili del fuoco di messa in sicurezza del locale sono terminate verso le 14.