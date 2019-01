© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalle ore 7.30, i vigili del fuoco stanno operando in via dei Cinquanta aper l’divampato all’interno di un. I pompieri accorsi da Portogruaro e San Donà con tre automezzi antincendio e dieci operatori, hanno subito circoscritto le fiamme, divampate all’interno del locale, che lo hanno completamente devastato, causando gravissimi danni. Sono ora in corso le operazioni di messa in sicurezza dell’edificio e la valutazione delle cause del rogo.