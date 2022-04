VILLAMARZANA Il Michelangelo Da Vinci Airplanes è pronto a spiccare nuovamente il volo. Questo grazie all’imprenditore padovano Gianluca Bertin che ha deciso di investire per recuperare uno dei locali simbolo della movida polesana dal 2000 al 2014. Bertin ha aperto le porte del cancello della proprietà al confine dei territori di Villamarzana e Fratta Polesine, per spiegare le operazioni in atto.

STREGATO DAL LUOGO

«Devo confessare che pur passando spesso per la Transpolesana, mai ero stato a mangiare agli Aerei - spiega Bertin, titolare di un’azienda di mobili per conto terzi, con sede a Montegrotto Terme, che lavora per tutto il mondo - vedevo questo posto immenso mentre per lavoro mi trovavo a transitare nei paraggi. Non essendo, però, una persona cui piace fare vita mondana, non mi sono mai fermato. La prima volta che l’ho visto è stato qualche anno fa. Al pari delle tantissime persone che hanno scavalcato la recinzione, mi sono addentrato per vedere di che cosa si trattava. Ebbene, ne sono rimasto subito colpito. Devo ammettere che Luigi Stecca aveva avuto un colpo di genio nel realizzare una cosa così mastodontica. I due aerei, l’elicottero, la discoteca, lo spazio verde esterno con piscina, il risto-pizzeria con dentro dei veri capolavori, mi hanno subito affascinato e così ho deciso di acquistare tutto quanto».

IL PROGETTO

Bertin ha partecipato all’asta del gennaio 2021 nella quale era stato messo in vendita il casolare di campagna, trasformato in luogo dedicato a Leonardo Da Vinci e Michelangelo, poi ha contattato Mario Lodo, proprietario del ristorante Teatro di Papozze, per acquistare in forma privata gli aerei, l’elicottero e un paio di altre cose, da questi comperate in una precedente asta, alla modica cifra di 70mila euro. «In totale l’operazione mi è costata sui 120mila euro, tra l’asta e le due compravendite private - prosegue Bertin - ho acquistato anche altre cose da Gigi Stecca. La parte più dispendiosa sarà quella legata ai lavori di recupero di tutta l’area, visto che i vandali si sono scatenati e hanno praticamente distrutto tutto quanto. Serviranno almeno 600mila euro per sistemare tutto. Fortunatamente alcuni lavori, per esempio su infissi, arredamento e anche sul mobilio, li potrò far fare direttamente dalla mia ditta, mentre per il recupero per esempio delle statue e degli affreschi, dovrò per forza di cose chiamare del personale specializzato. Abbiamo iniziato da circa un mese, con i lavori di pulizia da tutti i rifiuti trovati fuori e dentro, e con la potatura degli alberi. Ho notato che ha nidificato un gufo reale e ho deciso che l’albero non verrà toccato, dato che si tratta di una specie protetta. Se la tabella di marcia verrà rispettata, conto di riaprire tutto per la primavera del 2024».

DEBITO DA SANARE

Nei prossimi giorni ci sarà anche un incontro con l’amministrazione comunale di Villamarzana. Non solo per presentare il progetto di recupero, ma anche per parlare dei 280mila euro, che Bertin dovrà pagare al Comune come debito ereditato dalla precedente gestione.

«Il nome resterà lo stesso. Farò qualche piccola modifica. Gli aerei resteranno chiusi, ma faranno parte dell’arredo esterno, la piscina diventerà un laghetto con pesci e anatre, sopra la quale verrà spostato l’elicottero. Questo specchio d’acqua verrà utilizzato come riserva, utile in caso di incendio. Resterà la pizzeria con il ristorante, che potrebbe trovare spazio anche nella ex discoteca. Tutto da capire il ruolo di Gigi Stecca, che sarà dei nostri, avendomi dato la sua disponibilità. Di locali come questo in Italia non ce ne sono ed era giusto farlo rinascere, visti tutti i sacrifici economici e di tempi profusi proprio da Stecca. Gli Aerei sono un qualcosa di favoloso e spettacolare».