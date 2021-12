S'incendia il tetto della palestra, pompieri in forze per salvare l'edificio: gravi danni ai locali. Chiusa strada San Feliciano

LONIGO - E' iniziato presto, alle 8.30 del mattino, il lavoro dei vigili del fuoco, impegnati in via Vicenza a Lonigo per l’incendio del tetto di una palestra che ha interessato anche il primo piano dell’edificio: nessuna persona è rimasta ferita. Il fumo dell’incendio era visibile anche da lontano. I pompieri, arrivati da Vicenza, Arzignano, Verona e successivamente dal locale distaccamento (i cui uomini prima erano impegnati in un altro intervento a Zimella) con 3 autopompe, 3 autobotti, 2 autoscale, il carro aria e 23 operatori, coadiuvati dal funzionario di guardia, hanno iniziato le operazioni di spegnimento.

La strada San Feliciano è stata chiusa per le operazioni di soccorso. I vigili del fuoco sono riusciti in breve tempo a circoscrivere le fiamme, sezionando la parte centrale del tetto in legno del fabbricato lungo circa 80 metri e largo 15. Gravi danni al primo piano dello stabile. Poi sini iniziate e operazioni di completo spegnimento delle travature e lo scoperchiamento della copertura per escludere altri focolai ancora presenti. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. Le operazioni dei vigili del fuoco sono proseguite per tutta la giornata.