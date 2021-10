CORTINA - Una Mercedes rovina nei campi da tennis del centro Sopiazes a Cortina. La scoperta è di ieri mattina, sul posto anche i carabinieri per i rilievi del caso; la recinzione dell’impianto risulta danneggiata tanto quanto la cartellonistica pubblicitaria. Pare plausibile che l’auto sia “scivolata” dal sovrastante parcheggio della palestra di roccia, le cause sono al vaglio è possibile che non avesse la marcia innestata e si sia mossa...

