Tetto in fiamme durante la posa della guaina, operaio ustionato alle mani

PADOVA - Si incendia la guaina di copertura della palazzina in ristrutturazione, operaio ustionato alle mani. E' successo questa mattina, 18 novembre, in via del Cristo a Padova. I vigili del fuoco sono intervenuti, verso le 10, per l’incendio di un tetto avvenuto durante i lavori di posa della guaina. I pompieri arrivati dalla vicina sede con un’autopompa, un’autobotte, l’autoscala e 10 operatori, hanno circoscritto e spento le fiamme evitando che propagassero all'intera copertura e anche agli ultimi piani del palazzo.

L’incendio alla fine ha interessato circa 40 metri quadri di superficie del tetto. Le cause delle fiamme sono probabilmente da ricondurre ai lavori di posa della guaina, ma la ricerca della "scintilla" che ha innescato il rogo è al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sono ora in corso i lavori di bonifica e messa in sicurezza dell’abitazione.