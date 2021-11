MONTECCHIO DI PRECALCINO - L'incendio nell'abitazione in cui sono morti carbonizzati il padrone di casa e il suo cane. È successo questa notte, ma l'allarme è scattato solo all'alba di oggi, 18 novembre. I vigili del fuoco impegnati per ore nel spegnere le fiamme nella casa a due piani in via Pra’ Castello a Levà di Montecchio Precalcino, ma per l'uomo e il suo cane che si trovavano all'interno non c'era purtroppo più nulla da fare.