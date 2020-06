Colli euganei, nuovo incendio dopo il rogo del 3 giugno

TEOLO - È ripreso oggi un incendio sui colli Euganei a Rocca Pendice in Comune di Teolo, nella stessa zona nella quale si era già verificato un rogo lo scorso 3 giugno. Qualche focolaio sotterraneo, nonostante le piogge degli ultimi giorni, ha ripreso vivacità.



"Anche questa volta sono intervenute in zona le squadre forestali di Antincendio Boschivo, coordinate dal DOS regionale, ed è arrivato anche l'elicottero della Regione del Veneto – spiega l'assessore regionale all'ambiente Gianpaolo Bottacin – dopo avere fatto sgomberare la zona, utilizzata da molti rocciatori come palestra di allenamento, sono iniziati i lanci dell'elicottero della Regione Veneto. Vento permettendo, si conta di poter chiudere entro sera le operazioni con lo spegnimento del focolaio, dovuto alla riattivazione di un camino, ma per precauzione sono state, comunque, già preallertate le squadre forestali che, insieme alla Protezione Civile di Albignasego, provvederanno a eventuali ulteriori bonifiche da terra nella mattinata di domani".