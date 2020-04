A fuoco la villa Donà dalle Rose a Cortina, set di “The new pope”: sei vicentini in salvo

CORTINA - L'allarme è scattato oggi, 14 aprile, poco prima delle 5 di mattina. Andava a fuoco, a Grignes di Cortina, la villa dove sono state girate alcune scene di “The new pope”, del premio Oscar Paolo Sorrentino. In quella villa c'è stata la troupe con il protagonista John Malkovich, arrivata ai primi di gennaio 2019. L’allarme è stato dato dalle sei persone residenti all’interno dell’abitazione, che hanno percepito odore di fumo e dopo essersi allertati tra di loro, sono usciti all’esterno, mettendosi in salvo, e chiamando i soccorsi. Si tratta di tre adulti e tre minori, tutti di Vicenza, che abitavano nella villa da febbraio. Sul posto hanno operato per ore i vigili del fuoco e i carabinieri che stanno effettuando tutte le indagini del caso. I danni sono ingenti. La villa, al civico 89 di Crignes, è di proprietà del nobile veneziano Leonardo Donà Dalle Rose.

I pompieri ora hanno fatto rientro nel distaccamento di Cortina, ecco come spiegano quello che è accaduto: «Dalle 5:15 di martedì, i vigili del fuoco stanno operando in località Grignes a Cortina D’Ampezzo per l’incendio per l’incendio di una tipica abitazione di montagna: nessuna persona è rimasta ferita. All’arrivo delle prime squadre dei vigili del fuoco accorse da Cortina, Pieve di Cadore, San Vito e Belluno con personale permanente e volontario con circa 20 operatori e 7 automezzi la parte alta del maso era completamente avvolta dalle fiamme. Gli operatori sono riusciti a circoscrivere le fiamme evitando il coinvolgimento della parte bassa dell’abitazione. Il rogo ha bruciato il tetto e il sottotetto dell’abitazione interessando anche tre stanze del primo piano. Le cause dell’incendio di probabile natura elettrica sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco».

Ultimo aggiornamento: 12:15

