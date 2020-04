Odore di fumo: in fiamme una tipica abitazione di montagna a Cortina Foto

Incendio a Cortina, in una tipica abitazione di montagna. Dalle 5:15 di martedì, i vigili del fuoco stanno operando in località Grignes a Cortina D’Ampezzo per il rogo di una tipica abitazione di montagna: nessuna persona è rimasta ferita. L’allarme è stato dato dalle sei persone residenti all’interno dell’abitazione, che hanno percepito odore di fumo e dopo essersi allertati tra di loro, sono usciti all’esterno chiamando i soccorsi.

All’arrivo delle prime squadre dei vigili del fuoco accorse da Cortina, Pieve di Cadore, San Vito e Belluno con personale permanente e volontario con circa 20 operatori e 7 automezzi la parte alta del maso era completamente avvolta dalle fiamme.

Gli operatori sono riusciti a circoscrivere le fiamme evitando il coinvolgimento della parte bassa dell’abitazione. Il rogo ha bruciato il tetto e il sottotetto dell’abitazione interessando anche tre stanze del primo piano. Le cause dell’incendio di probabile natura elettrica sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’abitazione di cui sarà interdetto l’uso termineranno presumibilmente nella tarda mattina.

