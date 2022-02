Casa in collina aggredita dal fuoco, distrutta una parte del tetto: evitato l'incendio generalizzato

VILLAGA - Distrutta parte del tetto della casa in collina. Ma i vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere il rogo e ad evitare l'incendio generalizzato dell'abitazione. I pompieri sono intervenuti poco prima delle 15 in via Garzola a Pozzolo, frazione di Villaga, per l’incendio di un edificio in collina: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Lonigo e Vicenza con due autopompe, un’autobotte, l’autoscala, due mezzi di supporto e 14 operatori hanno iniziato le operazioni di spegnimento, riuscendo a circoscrivere e spegnere le fiamme, evitando un incendio generalizzato dell’abitazione.

Le fiamme hanno danneggiato circa 30 mq di copertura oltre alla travatura in legno. Danni sono stati riportati, a causa della percolazione, al sottotetto e anche all’abitazione disposta su due livelli. Le cause dell’incendio probabilmente sono state innescate da una canna fumaria, ma sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto il sindaco e i carabinieri. Le operazioni di soccorso e bonifica si sono concluse nel tardo pomeriggio.