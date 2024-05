- A fuoco un'abitazione a San Giorgio di Livenza i vigili del fuoco fanno chiudere subito il. L'allarme è arrivato verso le 13:30 di oggi, giovedì 16 maggio, a bruciare un abitazione in via Dante Alighieri nella frazione di San Giorgio di Livenza di Caorle. Dalla centrale operativa di Mestre, già impegnata per le diverse emergenze a causa del maltempo in tutto il Veneto orientale, hanno mobilitato i vigili del fuoco di Portogruaro. Con loro anche i colleghi di Latisana , non essendo infatti disponibili altre squadre della zona, impegnate per il maltempo.