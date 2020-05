Incendio in collina a Cornuda: forse qualcuno ha appiccato il fuoco

CORNUDA - Fiamme ieri sera, sabato 9 maggio, in una collina di Cornuda a ridosso di via Monte Pasubio. A lanciare l'allarme un motociclista di passaggio della zona. I vigili del fuoco subito intervenuti con due squadre dal distaccamento di Montebelluna hanno circoscritto in poco tempo il rogo, evitando le che evitando che le fiamme si propagassero. Ancora al vaglio degli inquirenti le cause che hanno determinato l'incendio: per i vigili del fuoco resta aperta anche l'ìipotesi dolosa.



L'incendio in breve tempo ha attirato diverse persone incuriosite subito allontante dai vigili del fuoco, obbligati a intervenire per far rispettare le norme di sicurezza imposte dall'emergenza coronavirus. © RIPRODUZIONE RISERVATA