Il Bassano al big match con lo Schio: sciarpe ai tifosi, beneficenza per Matteo Faresin

Una partita che può decidere la stagione. Il Fc Bassano 1903 ospita al Mercante lo Schio domenica 9 febbraio, in una sfida fondamentale per la corsa alla promozione: la prima contro la seconda, le due squadre favorite fin dal primo giorno che si trovano in cima alla classifica con rispettivamente otto e sette punti sulla terza, il Cornedo. Da una parte la formazione di Checco Maino, ritornata a dominare dopo un periodo difficile, trascinata da un Garbuio che anche all’andata fu decisivo per una doppietta, dall’altro uno Schio che ha rallentato e contro la Villafranchese ha sofferto trovando i tre punti in una gara thriller che ha visto il gol del pareggio annullato agli avversari.



Uno scontro sentito dal pubblico giallorosso, con la società Fc Bassano 1903 che ha deciso di impreziosire il già sicuro colpo d’occhio sugli spalti con numerose iniziative: “a tutti i tifosi che acquisteranno il biglietto d’ingresso allo stadio, sarà data in omaggio la sciarpa del Bassano – comunicano dalla società - gli abbonati, invece, avranno la possibilità di acquistarla ad un prezzo speciale di 2 euro”. Obiettivo? “non solo colorare di giallorosso il Mercante”, portare tanti tifosi allo stadio per una partita che promette emozioni, ma anche per “aiutare Matteo Faresin, ex giocatore del Cartigliano Calcio affetto da Sla”. L’ennesima azione di beneficenza per una società sempre attiva ed in aiuto del territorio, come dimostra la raccolta di donazioni per il piccolo Giò o gli aiuti all’Altopiano. “Matteo ha solo 32 anni e alla fine del 2018 gli è stata diagnosticata questa terribile malattia degenerativa – spiega la società - pochi mesi dopo aver scoperto che stava per diventare padre di Tommaso, nato lo scorso luglio. Per aiutare Matteo e la sua famiglia ad affrontare questa difficile battaglia è partita da qualche mese una raccolta fondi alla quale sta dando il suo sostegno anche il mondo del calcio. Anche Fc Bassano 1903 vuole fare la sua parte: domenica all’ingresso del Mercante e durante il terzo tempo, saranno raccolti fondi per aiutare Matteo”.



Oltre alla beneficenza, continua anche la nuova tradizione di festeggiare uno dei settori giovanili affiliati al Bassano: prima della partita, una rappresentanza del Ca’ Baroncello sfilerà davanti al pubblico e a tutto i giovani giallorossi della cantera “Città di Bassano 1903”: chi andrà negli spalti avrà come omaggio dei Fedelissimi una cioccolata calda, oltre al Terzo Tempo dove si potrà mangiare tutti assieme, tifosi del Bassano e dello Schio.



Partita importante, partita sentita, partita decisiva, ma a Bassano del Grappa non ci si scorda lo scopo del gioco del calcio: divertire, divertirsi, stare assieme, fare stare bene tutti, anche tramite la beneficenza.