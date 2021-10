Serate horror allo storico castello per Halloween: "Evelyn uscì dalla tomba" e un'esperienza di fuga folle

THIENE - Weekend lungo di Halloween al Castello di Thiene con una serie di esperienze per tutti, da venerdì sera 29 ottobre fino a domenica 30. Venerdì 29 spazio agli appassionati del terrore: si celebrano i 50 anni dall'uscita dell'horror girato in Castello nel 1971 "La notte che Evelyn uscì dalla tomba"; un originale tour guidato (biglietto 10 euro, con prenotazione), con introduzione del critico cinematografico Alessandro Comin, nei luoghi del film che all'epoca fu citato da una icona come Stephen King. Una visione diversa e nuova del Castello.

Nei due giorni successivi, sabato 30 e domenica 31 ottobre, a partire dalle 18.30 fino alla mezzanotte, il Castello diventa un vero e proprio manicomio vittoriano: c'è Asylum. Si tratta di una è una esperienza horror interattiva (biglietto 15 euro) per adulti e ragazzi (consigliato esclusivamente dai 14 anni in su). Una fuga rocambolesca tra corridoi, segrete e laboratori abilmente ricostruiti tra le mura del Castello. Cosa succederà lungo il percorso? Non è dato a saperlo. Ma le emozioni forti, si legge in una nota degli organizzatori, sono assicurate anche perché nulla è come sembra e da ogni angolo può spuntare qualcuno o qualcosa.

A realizzare l'evento il team di attori e scenografi di Caraval Spettacoli che garantiscono: "Da questa esperienza ne uscirete pazzi".

Prenotazione obbligatoria su www.castellodithiene.com