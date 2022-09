Gioco pericoloso, ragazzini in bilico sulla roggia profonda per farsi selfie e video. L'appello dell'oratorio

ROSA' - Ragazzini tra manovre pericolose e selfie e video per fare scalpore, senza rendersi conto del grave rischio che corrono. Dal mondo dell'oratorio rosatese è arrivata, su facebook, una informazione importante per scongiurare eventuali drammatici incidenti: «Il circolo "Noi Rosà" assieme ai gestori del bar Dal Don (che è sempre all'oratorio ndr) stiamo monitorando una situazione pericolosa che ultimamente sta diventando frequente». Questa attività, si legge, tra alcuni ragazzini, viene soprannominata "Sentiero della morte" .

Il problema riguarda la roggia Balbi, che scorre proprio a nord dell'oratorio, facendo confine con la proprietà dove ci sono dei campetti sportivi, in zone residenziali, quasi sempre protetta da altre reti ma non ovunque. Scorrendo a nord dell'oratorio, poi passa sotto la ss 47 e continua verso ovest. «Dei ragazzi e ragazze dai 13 anni in su - hanno scritto quelli del "Circolo Noi" - attraversano la roggia Balbi che da via Bertorelle va in statale. Questa affianca il campo da calcetto e pallavolo protetta da recinzione. I ragazzi si filmano mentre attraversano la roggia camminando su un muretto stretto e poco sicuro al di là della recinzione, a volte anche in coppia». Ma basta un piccolo errore, spiega il post, «e si cade nella roggia che è profonda e con parecchia acqua».

La piantina pubblicata dal Circolo Noi Rosà che indica il punto pericoloso dove si effettuerebbero i rischiosi passaggi su un muretto che dà sulla roggia. Nel titolo il punto in cui il canale passa sotto la statale (Google)

Dall'oratorio avvertono che «sono stati visti mentre si filmavano più di una volta, e sono stati richiamati con la paura che, facendoli distrarre, potesse accadere il peggio».

Animatori e responsabili dell'oratorio e del bar lo hanno «comunicato alle autorità competenti, ma chiediamo a tutti di prestare attenzione e soprattutto capire da parte di ciascuno se possano essere i propri figli». «Noi ci impegneremo ad intercettarli e bloccare ogni iniziativa stupida, per ora ci è stato difficile farlo. Inoltre chiediamo, se vedete i ragazzi, di segnalarlo».