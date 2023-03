Maxi incendio a Gambugliano, in fiamme cento quintali di legna da ardere: indagini sulle cause

GAMBUGLIANO - Poco prima delle 12:30 di oggi, domenica 5 marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Ca’ Burina a Gambugliano per l'incendio di una legnaia: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati da Arzignano con due automezzi, hanno spento le fiamme della catasta di circa cento quintali di legna da ardere. Le cause delle fiamme sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.