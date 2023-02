Incendio al Salumificio Coati, l'Ulss: «Non c'è stato rischio sanitario»

VERONA - Non è stato rilevato aumento di rischio sanitario nelle aree circostanti l'ampio incendio che lo scorso 9 febbraio ha colpito il salumificio Coati ad Arbizzano di Negrar ( Verona). Lo ha reso noto la Ulss 9 Scaligera, che sulla base delle quotidiane rilevazioni effettuate da Arpav dall'inizio del rogo, ha provveduto alla stesura di una specifica «Valutazione d'impatto sanitario» a garanzia, in particolare, della salute della popolazione residente nelle aree urbane di Parona e Arbizzano. L'unica indicazione prevista, per altro già evidenziata anche nelle precedenti ordinanze e comunicazioni, è quella relativa al lavaggio accurato delle verdure e della frutta provenienti dalla zona di ricaduta del fumo derivante dall'incendio. Intanto la prossima settimana si terrà un nuovo tavolo tecnico di confronto fra i due Comuni interessati. L'obiettivo è quello di assicurare la massima sicurezza in termini sanitari ed ambientali nella zona circostante l'incendio. Un impegno condiviso fin da subito dal sindaco di Negrar di Valpolicella Roberto Grison e dall'assessore all'Ambiente del Comune di Verona Tommaso Ferrari, insieme alla presidente della 2/a circoscrizione Elisa Dalle Pezze.

