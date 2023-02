Lozzo Atestino. Scoppia l'incendio in serata, le fiamme divorano 250 metri quadri di bosco

LOZZO ATESTINO - In fumo 250 metri quadri di bosco. La sera di venerdì 24 febbraio è scoppiato un incendio a Valbona, località di Lozzo Atestino. Le fiamme hanno ridotto in cenere il sottobosco. I vigili del fuoco hanno impiegato qualche ora a domare l'incendio, dopo di che è entrata in azione la Protezione civile per bonificare la superficie bruciata.