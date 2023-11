Furgone in bilico sullo strapiombo: terrorizzati i due a bordo, salvati dai pompieri

Lusiana Conco - Alle 16:00, di sabato, i vigili del fuoco sono intervenuti Via Lebene a Lusiana Conco per un furgone finito in bilico sullo strapiombo di una stradina ripida e stretta, resa viscida dalle foglie: illeso il conducente e il passeggero. Le due persone, molto spaventate, hanno chiesto l’aiuto dei vigili del fuoco, che dopo aver assicurato il mezzo, hanno provveduto a issare e rimetterlo in carreggiata, dove ha ripreso la strada scortato dai vigili del fuoco di Asiago, fino alla strada provinciale. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 19.

