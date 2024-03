PASIANO (PORDENONE) - Un 49enne di Pasiano è stato soccorso ieri notte a Visinale. L'uomo, CG le sue iniziali, era alla guida di una Panda 4x4, vecchio modello, quando per causa ancora in corso di accertamento ha perso il controllo della guida. Era l'una di notte. La macchina è uscita di strada finendo la corsa in una fossato piuttosto profondo. La macchina si è rovesciata su un fianco dopo essere andata a sbattere contro il ponticello in cemento armato in corrispondenza dell'accesso alla cabina del gas metano, in via Visinale di Sotto, poco prima dell'abitato in località Case San Pietro.

La macchina è distrutta. Il parabrezza è sfondato e la parte anteriore completamente schiacciata. La centrale operativa della Sores ha inviato un'ambulanza Visinale, automedica ed elisoccorso. L'uomo ha ricevuto le prime cure sul posto. Ha riportato traumi importanti, ma non è in pericolo di vita.

In via Visinale di Sotto sono intervenuti i vigili del fuoco di Pordenone, che hanno aiutato il personale sanitario nelle operazioni di soccorso. Una volta messa in sicurezza la macchina, hanno seguito le operazioni di recupero. Sul posto anche i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Sacile, che hanno eseguito i rilievi che aiuteranno nella ricostruzione della dinamica dell'incidente. Sono stati esclusi coinvolgimenti di altri mezzi.