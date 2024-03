Tamponamento a catena a Chirignago. Lancia Delta contro un albero, rimbalza e investe una 42enne sulla ciclabile. Poi il volo nel fosso

MESTRE - Tamponamento a catena. Lancia Delta contro un albero, rimbalza e investe una 42enne sulla ciclabile. Poi il volo nel fosso​. È accaduto oggi, giovedì 14 marzo, intorno alle 9 in via Risorgimento a Chirignago.

Secondo le prime ricostruzioni, un Suv in sorpasso avrebbe urtato la Lancia Delta e si sarebbe allontanato senza prestare soccorso.

L'auto, finita contro un albero, rimbalzando avrebbe investito una donna 50enne sulla ciclabile scaraventandola nel fosso. La donna investita è stata soccorsa dal Suem, non è in pericolo di vita ed è stata ricoverata in codice giallo all'Angelo di Mestre. La persona a bordo della Lancia sarebbe illesa.

Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale che sta ricostruendo l'esatta dinamica dell'incidente.