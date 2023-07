Frate capuccino di Rovigo circuisce l'aziana e si fa nominare erede unico: sequestrati 460mila euro sui suoi conti correnti

VICENZA /ROVIGO - Un frate dell'ordine dei Cappuccini di Rovigo avrebbe circuito un'anziana facoltosa per farsi nominare erede unico. Sulla vicenda sta indagando la Procura di Vicenza.

Ieri i finanzieri di Vicenza, con il Nucleo operativo radiomobile dei carabinieri, hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione personale, domiciliare e informatica nei confronti di un ecclesiastico accusato di circonvenzione di persone incapaci. Il Gip del Tribunale di Vicenza ha disposto il sequestro preventivo di 459.479,53 euro, divisi su tre conti correnti.

Le indagini prendono avvio dall'esposto del fratello della vittima, una donna venuta a mancare quest'anno per cause naturali. A quanto pare il frate sapeva che l'anziana era ricca e si sarebbe approfittato del suo stato di fragilità emotiva e di debolezza psichica per avvicinarsi a lei. Allo stesso tempo la avrebbe allontanata da parenti e amici, diventando il suo unico punto di riferimento. Una volta conquistata in pieno la fiducia della vittima, il frate si sarebbe fatto nominare erede unico con testamento olografo.

Ma stando a quanto emerge dalle indagini già prima della morte della donna, nel corso del 2021, l'ecclesiastico avrebbe trasferito sui suoi conti correnti personali il denaro dell'anziana, così da sottrarlo alle pretese dei legittimi eredi.