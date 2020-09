Fc Bassano 1903, tre rinforzi per la nuova stagione: si inizia domenica a porte aperte

Ultimi ritocchi prima dell’inizio. Perché a Bassano del Grappa, per il Fc Bassano 1903, tutto è pronto per la nuova stagione, che inizierá questa domenica con la sfida di Coppa Italia Eccellenza, a Grantorto, contro il Camisano Calcio 1910.



Si torna a giocare, ma come detto, per un Bassano che punta in alto, il ds Giacometti ha regalato al suo mister Francesco Checco Maino tre ultimi colpi di mercato per migliorare una rosa che promette bene: un portiere, un terzino ed un centrocampista. Partiamo dal guardameta, Matteo Segantini, che i tifosi hanno potuto ammirare giá in azione nel triangolare giocato domenica scorsa ad Asiago contro una selezione locale e la Luparense: classe 2001, formatosi nel vivaio del Vicenza, ha giocato proprio con la Luparense prima del passaggio in Puglia alla Fidelis Andria. Un giocatore subito apprezzato dai suoi aficionados, un atleta che poteva ambire a categorie superiori ma ha scelto il Bassano per il progetto.



Oltre a Segantini, il Bassano ufficializza anche l’accordo con Galliano Venturini e Dusan Popovic. Il primo è un terzino destro, classe 2000, primi passi a Quinto prima di passare alle giovanili dell’Hellas Verona e poi del Vicenza. Per lui esperienza anche al Vado Ligure, in D, ma la scelta dei giallorossi è chiara. “Ho avuto proposte per rimanere in serie D, ho preferito venire qui perché è una piazza importante che mi stimola tantissimo. Sono vicentino e so bene cosa vuol dire indossare la maglia giallorossa”.



Carico di entusiasmo anche Dusan Popovic, centrocampista classe 2000, altro ritorno per il giovane che aveva iniziato proprio la sua carriera in nelle giovanili del Bassano Virtus prima del passaggio al Vicenza e l’approdo in Serie D con l’Este e Villafranca. “Per me è un’opportunità preziosa e per questo farò di tutto per fare bene ed aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi che ci siamo proposti».



Tre assi nella manica per l’inizio della nuova stagione, con il primo impegno ufficiale domenica 13 settembre con la Coppa Italia Eccellenza. Il Fc Bassano 1903, inserito nel Girone 3 con Schio e Montecchio Maggiore, aprirá la sua corsa come detto contro il Camisano, in ua sfida che vedrá non solo il ritorno del calcio giocato, ma anche degli spettatori: 300 i posti disponibili nello stadio di Grantorto, posti limitati per garantire il distanziamento sociale, ingresso a 8 euro.



C’è grande fermento per l’inizio della nuova stagione, c’è grande voglia di tornare a frequentare gli stadi e a vedere, dal vivo, quella palla che regala sempre grandi emozioni. E il Bassano sembra pronto alla nuova avventura.





Ultimo aggiornamento: 10:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA