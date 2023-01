Rucco conferma: «Mi ricandido». Con Possamai è il secondo in lizza per la poltrona di sindaco

VICENZA - Francesco Rucco annuncia la sua ricandidatura a sindaco di Vicenza. La conferma è arrivata questa mattina a Campo Marzo, nel corso di una passeggiata/conferenza stampa convocata per parlare del progetto di riqualificazione della grande area verde della città grazie ai fondi del Pnrr.

A margine dell'incontro, affiancato dalla moglie Ilaria Gusella, Rucco ha spiegato di dover dare continuità ai progetti, decidendo così di scendere in campo per un altro mandato per «completare il percorso di rinascita della città». Salgono così a due i candidati per Vicenza per le prossime amministrative, dopo la discesa in campo nei giorni scorsi del capogruppo del Pd in consiglio regionale, Giacomo Possamai.