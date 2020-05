Coppia italo-albanese pizzicata con 8 etti di cocaina: in manette

VICENZA - Gli agenti della sezione narcotici della Squadra Mobile di Vicenza hanno arrestato in flagranza una coppia: lui albanese e lei italiana, entrambi residenti nel vicentino, trovati in possesso di oltre 800 grammi di cocaina.



Il blitz è scattato in località Cresole di Caldogno, dopo una delicata indagine. Gli investigatori della narcotici dopo un lungo appostamento nelle vicinanze dell'abitazione dei due, vista l'urgenza e la necessità di non essere scoperti, sono entrati all'interno della casa perquisendola e rinvenendo numerosi involucri di diverse dimensioni e peso contenenti cocaina, per un peso complessivo superiore a 800 grammi.



Gli agenti dell'antidroga hanno, inoltre, sequestrato materiale di vario tipo solitamente utilizzato per il confezionamento della droga, due bilancini e numerose buste in cellophane trasparente utilizzate per confezionare lo stupefacente. Terminata la perquisizione e sequestrata la droga, gli agenti hanno arrestato i due per detenzione in concorso di fini di spaccio di sostanze stupefacenti. © RIPRODUZIONE RISERVATA