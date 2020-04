Covid. A Santorso 2 decessi, ma ci sono anche 7 dimessi in poche ore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VICENZA - C'è l, centro di riferimento Covid-19 per il Vicentino, al centro del nuovo bollettino sanitario diffuso oggi (mercoledì 22 aprile) dalla Regione Veneto e riferito alle 8 di stamane. Nelle ultime 24 ore i due decessi registrati nella provincia berica sono avvenuti entrambi nell'ospedale dell'Alto Vicentino (si tratta di due uomini, un 85enne di Schio e un 84enne di Bassano del Grappa), dove tuttavia si registrano anche 7 pazienti dimessi dai reparti. Altre due pazienti sono usciti dall'ospedale di Noventa Vicentina, mentre uno se ne è aggiunto ad Asiago.Sempre nel Vicentino continua il calo delle persone ricoverate in. Ora sono 25 così distribuite tra i vari ospedali: 16 al San Bortolo, 8 a Santorso e 1 a Bassano del Grappa, dove è stato dimesso un paziente ieri sera. Nello stesso report della Regione viene evidenziato come nel Vicentino i contagiati complessivi sono saliti a 2.433, con un incremento di 43 unità, rispetto alle 24 ore precedenti.Con l'aggiornamento di oggi da quando è scoppiato l'allarme sanitario al Covid-19, nella provincia berica è salito a 142 il numero delle persone decedute in ospedale, a cui vanno aggiunti 19 morti nelle case di riposo, per un totale complessivo di 161.Ecco la distribuzione dei decessi avvenuti in ospedale:64 a Vicenza,48 a Santorso,12 a Bassano del Grappa,10 ad Asiago,4 a Valdagno,1 ad Arzignano,1 a Noventa Vicentina,2 nell'ospedale di Comunità di Marostica.