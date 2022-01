Cade da cavallo durante una passeggiata, morto l'imprenditore Brenno Passuello

BASSANO - Una rovinosa caduta a cavallo è costata la vita ad un noto imprenditore vicentino, Brenno Passuello, 78 anni, titolare di un'azienda di Bassano del Grappa, specializzata nella produzione e riparazione di impianti. Il fatto è avvenuto il giorno di Capodanno, quando l'imprenditore aveva deciso di effettuare una passeggiata con la sua cavalla Ambra, alla quale era molto affezionato, lungo le rive del fiume Brenta. L'animale si trovava in una tenuta in Calabria, ma era stato portato in Veneto proprio per riprendere a cavalcare. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Bassano, Passuello è stato disarcionato ed è caduto a terra, subendo una profonda ferita alla testa. L'allarme è stato lanciato da una donna che stava passeggiando con i suoi cani: le condizioni dell'imprenditore sono apparse subito gravissime, per questo è stato deciso il trasferimento d'urgenza all'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva, in stato di coma. Nonostante il prodigarsi dei sanitari le sue condizioni sono peggiorate sino al decesso.