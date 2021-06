Breganze. Fa appena in tempo a scendere prima che il mezzo venga divorato dalle fiamme Foto

BREGANZE (VICENZA) - Piccolo compattatore della ditta di servizi ecologici di Dueville a fuoco nella notte, intorno alle 3.30, di venerdì 4 giugno. L'incendio è divampato lungo la SP VIII Nuova Gasparona, a Breganze. Non risultano esserci persone ferite. L’operatore si è accorto del fumo, ha fatto in tempo a scendere mentre il rogo partiva. I pompieri arrivati da Bassano con due mezzi, hanno spento l'incendio che ha distrutto il mezzo. Le cause dell’incendio sono al vaglio del personale della squadra intervenuta. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate all’alba.