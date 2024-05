PADOVA - Durante i concitati momenti del secondo tempo al Menti un tifoso locale è rimasto gravemente ferito ad una mano. Pare che la lesione ad una falange sia stata provocata da un fumogeno. L'uomo è stato medicato dai sanitari sul posto e poi trasportato in ospedale. Dell'episodio si stanno occupando gli agenti della Digos sia della questura di Vicenza che i colleghi padovani. Resta infatti da capire se l'esplosione sia stata provocata da un petardo esploso tra i sostenitori del Vicenza, oppure sia arrivato dagli ospiti. I medici che l'hanno preso in cura stanno facendo di tutto per salvargli la falange. Questa ed altre intemperanze, prima, durante e dopo il derby, hanno provocato il pesante provvedimento del giudice sportivo.

Lancio di fumogeni e danni allo stadio

Diecimila euro di multa al Padova e la tribuna est senza pubblico per una partita di campionato che però non sarà il derby play off di ritorno di domani sera. Lungo l'elenco delle condotte punite, oltre al ferimento del tifoso vicentino. In particolare il ripetuto lancio in campo o verso il settore distinti di fumogeni e petardi "di notevole intensità": tre prima dell'ingresso delle squadre, altrettanti alla fine del primo tempo, undici durante l'intervallo e sei nei minuti di recupero della ripresa. Il materiale pirico ha inoltre provocato danni a un telone di protezione, ai cavi di alcuni led pubblicitari a bordo campo e infine sono stati divelti undici seggiolini della curva ospiti e danneggiati i servizi igienici. «I fatti sopra indicati - si legge nel comunicato - sono contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e costituiscono atti violenti integranti pericolo per l'incolumità pubblica e connotati da particolare gravità, rappresentando un rilevante rischio per l'incolumità dei tesserati, degli addetti e dei tifosi». La nota rileva che «gli autori dei gesti, nelle gare disputate in casa, risultano occupare la tribuna est». Di qui il provvedimento di chiudere tale settore «nella seconda partita dopo la pubblicazione del presente provvedimento». In pratica la sanzione scatterà nella semifinale play off di ritorno, in caso di passaggio del turno, o nel primo match del prossimo campionato. Comunque sia, una brutta pagina, proprio nel giorno in cui le autorità di pubblica sicurezza padovane avevano autorizzato l'ampliamento della capienza dell'Euganeo richiesto a furor di popolo. Come spesso accade in queste situazioni, il gesto scellerato di pochi danneggia una moltitudine di tifosi dato che in est, in assenza della curva, oltre agli ultras, trovano spazio anche famiglie e ragazzini.

Le aspettative dei tifosi biancoscudati

E nonostante lo sconforto nell'immediato per il ko rimediato al Menti, il popolo biancoscudato crede ancora in una possibile rimonta. Così dicono i primi dati della prevendita per il match di domani sera (ore 20.30), iniziata alle 14 di ieri sui punti vendita Vivaticket e sul relativo sito internet, con la possibilità in contemporanea dell'acquisto libero o con il diritto di prelazione a favore degli abbonati, esercitabile fino alle 15 di oggi. Alle 19 di ieri risultavano infatti acquistati dai tifosi padovani già 3.198 biglietti su un totale di 8.225 disponibili per il pubblico di casa. E anche i supporter vicentini, galvanizzati dal successo all'andata, hanno fatto la propria parte, esaurendo in meno di un'ora la completa dotazione di 1.500 tagliandi della curva nord, unico settore a cui potranno accedere. 4.698, dunque, i posti già occupati. I biglietti ridotti (donne, under 15, over 65 e quelli per universitari) saranno acquistabili solo in prevendita e non ai botteghini dello stadio che saranno attivi dalle 18.30 di domani, ma con costi più alti. Questi i prezzi, a cui vanno aggiunti i diritti di prevendita: Poltrone premium 60 euro (ridotto 40, botteghini 60); Poltrone biancoscudate 35 euro (25, 35); Poltrone vecchie glorie 25 euro (20, 30); Tribuna ovest 18 euro (13, 25); Tribuna est 13 euro (11, 16); Tribuna ovest ed est lato nord: 13 euro (11, 16). Non sarà possibile cedere a terzi il biglietto.

(ha collaborato Cesare Arcolini)