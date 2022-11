Altavilla, bomba day: stop ai convogli tra Vicenza e Verona. Bus sostitutivi e rotte alternative. Evacuazione di mille persone

ALTAVILLA VICENTINA - Dalle 8 alle 16 di domenica 4 dicembre, su ordinanza della Prefettura di Vicenza, avrà luogo la rimozione di un ordigno bellico. Per consentire l'evacuazione della popolazione e attività propedeutiche al disinnesco, la circolazione ferroviaria tra Verona e Vicenza sarà sospesa e rimodulata.

Evacuazione dalle 7 del 4/12

Dalle 7.00 i treni del trasporto regionale della linea Verona – Venezia sono deviati su percorsi alternativi senza fermate intermedie fra Padova e Verona o cancellati e sostituiti da bus fra Verona e Vicenza, in entrambe le direzioni; dalle 7.30 i treni a lunga percorrenza sono deviati su percorso Milano – Bologna – Padova o Verona – Bologna – Padova, con maggiori tempi di percorrenza previsti fino a 100 minuti. L’orario per il termine delle attività, spiega Rfi, è legato all’effettivo completamento dell’intervento degli artificieri. Informazioni di dettaglio sui provvedimenti di circolazione ferroviaria e sui treni interessati sono consultabili sul sito web delle Imprese ferroviarie.

Bomba al fosforo

L'ordigno bellico è stato ritrovato proprio nei pressi della linea ferroviaria. Il "Il bomba day" del 4 dicembre prevede l'evacuazione dei nuclei familiari interessati alle 7 del mattino e il despolettamento alle 8, con una durata massima delle operazioni di circa 7 ore, salvo imprevisti. La bomba al fosforo della seconda guerra mondiale verrà poi trasportata in alto mare dagli artificieri per farla brillare. L'ordigno, 45 chili, è stato ritrovato in un cantiere della linea Tav. Verranno evacuate circa 1000 persone in un raggio di 500 metri dal luogo del ritrovamento.

Tutte le informazioni ai cittadini verranno date dagli amministratori in un assemblea pubblica lunedì 28 novembre alle 19 in municipio.

Incendio e alta colonna di fumo

La bomba al fosforo della seconda guerra mondiale, quando è stata ritrovata nel cantiere, si è incendiata, sollevando un'alta colonna di fumo, in una serata del giugno scorso. I vigili del fuoco hanno appurato che il fumo era inodore e che proveniva da una zona doppiamente recintata; hanno quindi provveduto a creare un prima zona di sicurezza, con la chiusura di una strada adiacente da parte dei carabinieri. La zona di sicurezza si è man mano allargata, quando si è accertato che si trattava di sostanze esplodenti, fino alla chiusura della circolazione della linea ferroviaria Milano-Venezia. Poi l'ordigno è stato inertizzato.