Quasi 7 ore per il disinnesco, concluse le operazioni del bomba day

VICENZA - Si è concluso il «Bomba Day» nel centro storico di Vicenza. Nel pomeriggio il prefetto Pietro Signoriello ha dichiarato concluse le operazioni di disinnesco e ordinata la riapertura dei varchi per il rientro dei cittadini evacuati dalle 7 di questa mattina. Il disinnesco è durato complessivamente 6 ore e 48 minuti, in linea con le 7 ore previste alla vigilia dai responsabili dell'Esercito. Dopo aver estratto l'ordigno attraverso un delicato intervento eseguito con l'ausilio di robot, gli artificieri hanno inserito l'innesco nella camera di espansione e lo hanno fatto brillare in sicurezza. Lo scoppio si è udito fino ad un centinaio di metri di distanza, ma senza provocare timori o paure, in quanto la procedura era già stata preventivata e annunciata. La bomba «despolettata», contenente esplosivo con carica pari a 120 chili di tritolo, è stata quindi caricata su un mezzo dell'Esercito. Il convoglio, sotto la scorta delle forze dell'ordine e il controllo stradale della polizia locale, si è quindi diretto alla cava di Alonte (Vicenza), dove sarà fatta esplodere domani.

