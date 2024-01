Altavilla Vicentina. Il Gruppo della panificazione industriale Morato acquisisce Massimo Zero, azienda Gluten free

ALTAVILLA VICENTINA (VICENZA) - Morato acquisisce un'azienda gluten free. Il gruppo della panificazione industriale Morato, di Altavilla Vicentina, ha acquisito la maggioranza di Massimo Zero, azienda di Merano (Bolzano) specializzata in pasta secca e prodotti da forno senza glutine e controllata dalla finanziaria Botzen Invest. L'operazione, evidenzia l'amministratore delegato di Morato, Stefano Maza, «consentirà di consolidare ulteriormente la nostra presenza nel mercato del gluten free con un marchio che è sinonimo di qualità ed eccellenza, e che va a completare la nostra offerta rivolta ai canali specializzati. Il segmento salutistico sta mostrando un trend di crescita interessante e oggi il nostro gruppo, con ben cinque stabilimenti dedicati esclusivamente al senza glutine, si conferma una realtà di riferimento in grado di rispondere con competenza e specializzazione alle richieste di consumatori e partner».