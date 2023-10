Vicenza. L'azienda Askoll Eva diffonde la mobilità green in Italia: arriva a Procida con i suoi scooter elettrici per lo sharing

VICENZA - L'azienda Askoll Eva Spa di Dueville (Vicenza) approda per la prima volta a Procida (Napoli) per la fornitura di scooter elettrici che saranno dispiegati in modalità sharing nell'isola.

A darne notizia è l'azienda veneta che in una nota precisa che «dopo essere arrivata nei comuni napoletani di San Giorgio a Cremano, Portici ed Ercolano, confermandosi la partner prediletta dagli operatori che vogliono incentivare la mobilità sostenibile, ora è approdata all'isola campana di Procida».

I modelli dispiegati sull'isola saranno gli Askoll eS2 sharing 2.8, con l'aggiunta di corredo e accessori, per un ordine di valore pari a circa 65 mila euro. Grazie a questo accordo, Askoll Eva prosegue il suo viaggio per diffondere abitudini green in ambito di mobilità in tutta Italia, dove ha già portato i propri scooter in 7 regioni (Lazio, Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna e Campania).