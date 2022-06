Tonon e Onestini fanno scuola di mobilità green tra le vie del centro

VERONA - La città di Romeo e Giulietta raccontata da Raffaello Tonon e Luca Onestini in un viaggio all'insegna della mobilità green per mostrare a tutti quanto sia semplice spostarsi con i mezzi ecologici lasciando a casa la macchina evitando anche di rimanere imbottigliati nel traffico di Verona.

APPROFONDIMENTI NORDEST Mobilità sostenibile, Luca Onestini e Raffaello Tonon in giro... AVIANO Al lavoro in bicicletta, infermiera da record: ogni giorno 56 km con...

Hanno fatto un viaggio in monopattino per raccontare Verona, i suoi monumenti, i suoi angoli più nascosti Raffaello Tonon e Luca Onestini. Un viaggio online da ieri su tutte le piattaforme social il nuovo video dedicato alla terza tappa di #Followthebit, il format realizzato da BIT Mobility, azienda attiva nel campo della sharing mobility presente con le sue flotte di monopattini e scooter elettrici in 25 città italiane, in collaborazione con l'agenzia di marketing I Love TE di Gradara (Pesaro-Urbino).

La produzione, oltre a raccontare in maniera leggera e scanzonata le bellezze architettoniche e monumentali del centro storico veronese, ha sancito anche un grande ritorno: quello degli Oneston, la coppia formata da Luca Onestini e Raffaello Tonon.

Un'amicizia nata in occasione della partecipazione del duo alla trasmissione Grande Fratello VIP: un duo amatissimo dal pubblico italiano, diventato iconico grazie alla sua spontaneità e alla carica di buonumore che è capace di trasmettere.

Onestini è arrivato a Verona da fresco vincitore, in Spagna, dello spin-off del Gran Hermano intitolato Secret Story: La casa de los secretos. Salendo a bordo dei monopattini BIT, gli Oneston si sono mossi per le vie di Verona, gettando uno sguardo inedito sui luoghi più conosciuti e celebri, raccontando – con ironia e leggerezza – la città e i suoi lati nascosti.

Durante il video girato è stato dato risalto alla necessità di educazione e sicurezza stradale, oltre che al tema della mobilità elettrica e alla praticità dell'utilizzo dei monopattini nelle situazioni di micromobilità nei centri urbani.