Asiago. Durante dei lavori prende fuoco il tetto di un'abitazione, a rischio quattro appartamenti

ASIAGO (VICENZA) - Una casa composta da quattro appartamenti ha preso fuoco oggi, venerdì 8 settembre, in via Zocchi. L'incendio è nato dal tetto ventilato dell'abitazione poco prima delle 14. I pompieri, arrivati con 2 autopompe, 2 autobotti, l'autoscala e 14 operatori, hanno provveduto alle operazioni di spegnimento. Le squadre sono riuscite in breve a circoscrivere le fiamme, evitando un rogo generalizzato.

Ci sono stati danni da fumo e da percolazione alla parte mansardata dell’abitazione, ma nessuna persona è rimasta ferita.

Le cause dell’incendio, divampate durante l’esecuzione di alcuni lavori, sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Ancora in corso le operazioni di controllo di eventuali focolai e la bonifica del tetto.