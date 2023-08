Paura a Costabissara: fuga di gas ed esplosione, gravissima la titolare della boutique, illesa la figlia

COSTABISSARA - Incendio intorno alle 15.30 di oggi, venerdì 25 agosto, alla Rossella Boutique di Motta di Costabissara (Vicenza).

Il botto in cucina

Rimasta gravemente ferita la titolare dell'esercizio commerciale, Rossella Zocche, 54 anni, investita dalle fiamme. La donna, che nel momento dell'esplosione si trovava in cucina, ha riportato ustioni in diverse parti del corpo. A trovarla avvolta dal fuoco la figlia di 25enne, illesa, che in quegli istanti si trovava in camera sua. Immediato l'arrivo dei Vigili del fuoco e dei soccorsi, la donna è stata trasporta in ospedale e ricoverata in gravi condizioni in rianimazione. Sul posto i vigili del fuoco di Vicenza e i sanitari del Suem 118.