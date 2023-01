Altavilla Vicentina, ruba un trapano da 420 euro: 34enne arrestato in flagranza

Altavilla Vicentina - Mercoledì scorso, 11 gennaio, alle 16.20 ad Altavilla in via Olmo nel negozio “Tecnomat”, specializzato nella vendita di ferramenta, i carabinieri di Brendola, hanno arrestato in flagranza B. I., un 34enne moldavo domiciliato nel Vicentino e gravato da precedenti.

L’uomo, fermato subito dopo le casse dal personale addetto al servizio di antitaccheggio, era in possesso di un trapano tassellatore, del valore di 420 euro e di due paia di forbici utilizzate per rimuovere la placca antifurto. La refurtiva veniva recuperata e restituita al responsabile del punto vendita.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, veniva accompagnato ai domiciliari. Il gip oggi ha convalidato l’arresto e previsto la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.