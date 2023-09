Allarme bomba a Vicenza, pacco sospetto lasciato sul pianale di un monopattino

VICENZA - Artificieri al lavoro nella serata di ieri, 10 settembre, a Vicenza, a pochi passi da un locale dove è stato trovato un monopattino elettrico con un pacco sospetto, del tutto somigliante a un ordigno esplosivo, collocato sul pianale.

La scatola era formata da un involucro ben sigillato con del nastro adesivo e dei fili in evidenza. La polizia, intervenuta sul posto, non essendo certa della natura e della pericolosità di quanto rinvenuto, su disposizione del questore Paolo Sartori ha attivato il Nucleo artificieri di Venezia. Alle ore 23, dopo aver isolato la zona ed averla messa in sicurezza, con una carica esplosiva posizionata dagli artificieri l'involucro è stato fatto esplodere, e su di esso ora si stanno effettuando ulteriori rilievi.