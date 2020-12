Zaia in diretta: «Nuova un'ordinanza: dal 19 dicembre al 6 gennaio attività commerciali aperte, ma dopo le ore 14 confini comunali chiusi»

VENEZIA - Il presidente del Veneto Luca Zaia in diretta oggi, giovedì 17 dicembre 2020, dall'Unità di crisi della Protezione civile di Marghera per il consueto punto stampa. Il governatore aggiorna sui dati del contagio nel territorio regionale e interviene sulle chiusure decise dal governo per limitare gli spostamenti e gli assembramenti durante le festività natalizie.

Bollettino

3.063.715 il numero di tamponi effettuati, 1.457.511 tamponi rapidi da inizio pandemia. Oggi 4.402 positivi quindi percentuale del 7,5%. Complessivamente 205.009 positivi, attualmente positivi 95.779, ricoverati 3.331, dei quali 378 (+6) 8n terapia intensiva e 2.953 (+8) nei reparti non critici. 5.161 morti (+92).

Chiusure

«Noi siamo ancora in zona gialla, ma il governo sta adottando delle misure che sono sincero per me non sono ancora chiare - premette Zaia -. Ora vediamo anche cosa si decide per i ristori, ma intendiamo ristori alla tedesca. Davanti ad un'incertezza che è palpabile con discussione nazionale ancora in atto, ripeto che vorrei evitare di assumere provvedimenti regionali, proprio per avere i ristori nazionali. La situazione epideologica di oggi: abbiamo un terzo in più di ricoveri rispetto a marzo. Ma non descrivete la nostra sanità come macchina scassata non se lo merita».

Nuova ordinanza

«E' necessario assumere provvedimenti, abbiamo pensato dopo aver sentito i Comuni e Anci, di fare un provvedimento innovativo. La soluzione è questa: da sabato 19 dicembre al 6 di gennaio la chiusura dei confini comunali dalle ore 14, mantenendo inalterate le attività produttive e commerciali. Però dalle 14 in poi si lavora solo con i cittadini della propria città. Questo si trascinerebbe fino al 6 gennaio, non prevede restrizioni dolorose. E' una soluzione di equilibrio»

