Luca Zaia in diretta oggi alle 12.30: «Serve zona rossa per Natale»

Luca Zaia in diretta oggi, mercoledì 16 dicembre 2020, dalla sede della Protezione Civile di Marghera. Il governatore del Veneto presenta come ogni giorno i dati sul Covid nella regione. Il dibattito delle ultime ore è incentrato sulle ulteriori misure restrittive in programma per le feste di Natale e Capodanno, e i presidenti delle Regioni sono in stretto contatto con Roma proprio per pianificare una strategia comune - che comprenda ristori, altrimenti si adottano aggiustamenti di minima, come ha sottolineato ieri Zaia - per contrastare il pericolo di diffusione del virus grazie ad assembramenti, cenoni e pranzi per festeggiare.

Intanto dall'incontro di oggi con il Governo è emersa una prima dichiarazione di oggi del governatore Zaia, che sostiene la posizione di Boccia e Speranza: «Serve zona rossa per Natale»

Zaia in diretta oggi

Il bollettino

Tamponi molecolari fatti ad oggi 3milioni 043mila (+20103 nelle ultime 24 ore), test rapidi 1milione 408mila (34mila nelle ultime 24 ore), incidenza del virus sui tamponi 6,98%.

