Fratello e sorella di 18 e 16 anni morti nell'incidente di Veronella, l'ultimo saluto con rito ​Sikh

VERONA - Inizieranno martedì 24 gennaio 2023, alle ore 14, all’obitorio di San Bonifacio, dove sono state ricomposte, con la preparazione delle salme e con una veglia di preghiera fino alle 18, le cerimonie funebri con rito Sikh per dare l’ultimo saluto ad Amritpal Singh, 18 anni, e alla sorella Balpareet Kaur, 16, i due ragazzi di origine indiana ma residenti fin da quando erano bambini a Monteforte d’Alpone (Verona) vittime del tragico incidente accaduto nel pomeriggio di domenica 15 gennaio a Veronella: l’auto su cui viaggiavano come passeggeri, una Peugeot 206, condotta dal 19enne e connazionale Vishal Klair, anche lui deceduto, è uscita di strada finendo in un canale. Solo uno degli occupanti la vettura, anche lui di 19 anni e sempre di origine indiana, è riuscito a salvarsi.

Mercoledì 25 gennaio, alle ore 8, quindi, i due feretri partiranno alla volta del tempio crematorio di Mantova, presso il locale cimitero dove, dalle 9 alle 9.45, nella sala del Commiato, si terrà il funerale vero e proprio: infine, dalle 10, i due corpi saranno cremati e le urne con le ceneri saranno successivamente rimpatriate in India. Il dolore della famiglia dei due giovanissimi, ben inserita nella comunità, è comprensibilmente immenso e senza fine. I genitori e i quattro fratelli dei due ragazzi, si sono affidati a Studio3A.